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На территории комплекса «Мосфильм» появится ЖК «Вишневый сад»
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На территории комплекса «Мосфильм» появится ЖК «Вишневый сад» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Жилой комплекс «Вишневый сад» площадью около 162 тыс. кв. м появится на территории комплекса «Мосфильм», сообщает в четверг пресс-служба Москомархитектуры.
"Жилой комплекс получил название «Вишневый сад». ЖК будет состоять из пяти многоэтажных домов, объединенных общим подземным этажом с автостоянкой на 272 машино-места и офисными помещениями, где разместится отделение управляющей компании. Общая площадь комплекса — около 162 тыс. квадратных метров", — говорится в сообщении Москомархитектуры, которая согласовала проект многофункционального производственно-культурного центра на базе ФГУП «Киноконцерн „Мосфильм“ и жилого комплекса с офисными площадями.
»По словам мэра Сергея Собянина, Москва является локомотивом развития экономики, науки, культуры для всей страны. И настало время для крупнейшей киностудии страны — киноконцерн «Мосфильм» не только расширит территорию, но и будет кардинально модернизирован", — приводит пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Отмечается, что на территории киноконцерна также планируется возведение двух новых павильонов — съемочного и складского, площадью 18 тыс. кв. м для хранения реквизита. «Согласно проекту, рядом с павильоном появится стела „Мосфильм“ из трехметровых букв. Основной цвет зданий темно-серый, а окна и козырьки будут обрамлены желтыми панелями из алюминия. Пятиэтажный комплекс будет украшать навесной светящийся фасад. В вечернее время он будет загораться разными цветами — красным, синим и зеленым», — уточнил Кузнецов.
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