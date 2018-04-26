В Тюмени ТЦ получил максимальный штраф за сотни нарушений пожарной безопасности

Тюмени нарушения требований пожарной безопасности выявлены в очередном торговом центре. На этот раз штраф в 200 тысяч рублей заплатит торговый дом Центральный.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки, проведенной с сотрудниками МЧС , выявлено более сотни нарушений.

«В здании неисправна система автоматического пожаротушения. На первом этаже система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии (не сняты защитные колпаки с дымовых пожарных извещателей). На этажах пути эвакуации загромождены оборудованием, манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. На пятом этаже вследствие перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В ходе учебной эвакуации посетители торгового дома не сразу нашли эвакуационные выходы. Как выяснилось, в здании недостаточно знаков, указывающих направление движения при эвакуации.

Содержание и обслуживание помещения осуществляет управляющая компания «Центр». В отношении организации возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»). Внесено представление об устранении нарушений.

«25 апреля 2018 года по результатам рассмотрения дела ООО «УК „Центр“ был назначен штраф в 200 тыс. рублей, это максимальный размер штрафа», — подчеркивают в ведомстве. Рассмотрение иска о запрете эксплуатации объекта до полного устранения запланировано на 14 мая.