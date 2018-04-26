30 апреля в Краснодаре отметят День пожарной охраны

Ранее в Интернете запустили статус-флэшмоб с приглашением принять участие в праздновании.

Так, в парке 30-летия Победы в 13.00 состоится торжественная церемония открытия памятника «Пожарный автомобиль» в честь огнеборцев Кубани. Затем на Театральной площади в 15.00 запланировано проведение семейного мероприятия, где для гостей будет подготовлена развлекательная программа.

— Это соревнования на скоростных беговелах, конкурс на самого меткого пожарного — стрельба водой по мишеням из настоящего пожарного ствола, пожарный кроссфит и детская полоса препятствий, — рассказали организаторы.

Также будет организована работа фотозон, выставка пожарно-спасательной техники и вооружения. Юные гости смогут поучаствовать в квестах, прокатиться на пожарном автомобиле, примерить боевую одежду огнеборца. В специальном «куполе безопасности» ребятам покажут обучающие фильмы.

На сцене для всех гостей выступят творческие коллективы Краснодарского края . Здесь же пройдет и награждение победителей конкурсов и соревнований.