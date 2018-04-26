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В пансионате Теплого Стан прошли занятия по эвакуации
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В пансионате Теплого Стан прошли занятия по эвакуации 

Управа района Теплый Стан 53 минуты назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Сотрудники пансионата для ветеранов труда приняли участие в практических занятиях по использованию оборудования для эвакуации из высоких зданий.
По легенде учений в здании пансионата произошла чрезвычайная ситуация, нужно было провести эвакуацию с верхнего этажа по спасательному желобу. Занятия прошли успешно.
Спасательный желоб (трап) предназначен для эвакуации людей, в том числе с ограниченными физическими возможностями при пожарах или других чрезвычайных ситуациях, когда иные средства спасения не могут быть применены.
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