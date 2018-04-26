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Спасателей Балашихи поздравили с 369‐летием пожарной охраны
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Спасателей Балашихи поздравили с 369‐летием пожарной охраны 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин поздравил спасателей городского округа с 369‐летием пожарной охраны.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны России, прошло в  культурно-досуговом
центре «Подмосковные вечера». Для спасателей творческие коллективы Балашихи подготовили праздничный концерт.
От имени главы Балашихи Сергея Юрова и от себя лично поздравляю всех спасателей с  369-летием
пожарной охраны России. Хочу поблагодарить вас за службу. Желаю всем здоровья и благополучия
— Олег Бурлин, замглавы администрации Балашихи.
Олег Бурлин вручил сотрудникам пожарной охраны благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова. Также спасателей наградили медалями от главного управления МЧС России по Московской области и ценными подарками.
В целом на территории Балашихи пожарные спасатели работают качественно. Пожары, которые возникают, тушатся в минимальные сроки, в которые это возможно. И стараемся минимизировать последствия этих пожаров скорейшим прибытием и быстрой работой наших подразделений
Александр Костриков, начальник
пожарно-спасательного
гарнизона Балашихи.
День пожарной охраны отмечается в России 30 апреля с 1999 года. В эту дату в 1649 году русский царь Алексей Михайлович подписал Наказ о Градском благочинии, по которому впервые вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров.
Ранее сообщалось, что Московский регион и столица подготовлены к пожароопасному периоду. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
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