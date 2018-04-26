Спасателей Балашихи поздравили с 369‐летием пожарной охраны

Заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин поздравил спасателей городского округа с 369‐летием пожарной охраны.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны России , прошло в культурно-досуговом

центре «Подмосковные вечера». Для спасателей творческие коллективы Балашихи подготовили праздничный концерт.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова и от себя лично поздравляю всех спасателей с 369-летием

пожарной охраны России. Хочу поблагодарить вас за службу. Желаю всем здоровья и благополучия

— Олег Бурлин, замглавы администрации Балашихи.

Олег Бурлин вручил сотрудникам пожарной охраны благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова. Также спасателей наградили медалями от главного управления МЧС России по Московской области и ценными подарками.

В целом на территории Балашихи пожарные спасатели работают качественно. Пожары, которые возникают, тушатся в минимальные сроки, в которые это возможно. И стараемся минимизировать последствия этих пожаров скорейшим прибытием и быстрой работой наших подразделений

пожарно-спасательного

гарнизона Балашихи.

День пожарной охраны отмечается в России 30 апреля с 1999 года. В эту дату в 1649 году русский царь Алексей Михайлович подписал Наказ о Градском благочинии, по которому впервые вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров.

Ранее сообщалось, что Московский регион и столица подготовлены к пожароопасному периоду. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.