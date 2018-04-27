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ТЦ «СБС Мегамолл» загорелся в Краснодаре
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ТЦ «СБС Мегамолл» загорелся в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Возгорание произошло на первом этаже торгового центра «СБС Мегамолл» в Краснодаре. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Всех сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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