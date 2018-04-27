ТЦ «СБС Мегамолл» загорелся в Краснодаре

Возгорание произошло на первом этаже торгового центра «СБС Мегамолл» в Краснодаре . Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах . Всех сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали.

Информация о пострадавших пока не поступала.