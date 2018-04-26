Прокурор Игорь Ткачев рассказал об опасных сельских клубах и нарушениях в торговых центрах Зауралья

Сегодня прокурор области Игорь Ткачёв подвел итоги проверки всех торговых центров и социальных объектов Зауралья. Она стартовала в России по поручению Генпрокуратуры после трагедии в Кемерово , где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек.

— Трагедия потребовала от нас переосмыслить подходы к надзорным каникулам. Не стоит надеяться, что бизнес будет белый и пушистый и станет всё делать так, как прописано в законе. Мы надеялись, что будет мало нарушений, а столкнулись с тем, как, например, в Катайске , — ответил Ткачев на вопрос 45.ru о том, есть ли в Кургане идеальный торговый центр, где бы всё работало. В Катайске, как рассказали представители прокуратуры, под торговый центр был переоборудован обычный жилой дом, и никаких противопожарных систем при этом установлено не было.

Во время совместной проверки прокуратуры и МЧС были проверены «Рио», «Парус», «Семейный магнит», 9 объектов спорта и досуга, в том числе ДКМ. В курганских ТЦ основные нарушения: отсутствие или неисправность автоматических систем оповещения о пожаре, не проводились инструктажи с персоналом, не работали эвакуационные выходы. Прокуроры нашли более 300 нарушений, возбудили 55 административных производств, внесли 57 представлений и направили 13 исков в суд. Из них 10 касаются курганских магазинов, а также ДКМ и двух торговых центров в Катайске.

— В Кургане в ТРЦ «Рио» система дымоудаления не работала, также не работала система оповещения людей при эвакуации. На третьем этаже в игровой комнате вообще не было автоматической пожарной системы. Не было пожарной сигнализации в пекарне на первом этаже. Доступ к пожарному крану и огнетушителю был ограничен павильоном, эвакуационные выходы из ряда залов были заблокированы, в коридорах хранились горючие материалы, — перечислил нарушения в самом популярном центре Кургана Ткачёв.

В ТРЦ «Рио», наверное, самом популярном центре, нашли грубые нарушения правил пожарной безопасности

По словам прокурора области, в отношении собственника возбуждено административное дело и представление. У него есть месяц, чтобы устранить все нарушения.

— Так как нарушения могли повлечь вред здоровью людей, прокурор обратился обратился с иском в суд о защите неопределенного круга лиц с заявлением о запрете эксплуатации этого здания вплоть до устранения этих недостатков. Срок установит суд, мы просим приостановить работу до полного устранения нарушений, — ответил прокурор. Срок может составлять до 90 дней, в зависимости от темпов работы собственников над ошибками.

В ТРЦ «Пушкинский» система дымоудаления, оповещения и пожарная сигнализация также были неисправны, эвакуационные пути были загорожены. В «Стрекозе» система дымоудаления не сработала, не сработало автоматическое отключение магнитных замков, а при переводе системы питания на резервный источник все системы отключились. В «Гипер Сити» в некоторых местах не было указателей аварийного выхода, пожарная сигнализация и система оповещения не работали.

Выделить худший центр прокурор не смог — у многих ТЦ найдены грубейшие нарушения

В «Даниловском», «Парусе», «Кировском» — загромождены выходы, неисправная система оповещения. В ДКМ в кухне нет автоматической системы пожарной сигнализации, а в проходах хранились горючие материалы. Катайский ТЦ «Удача» вообще не был защищен от пожара, в нём систем оповещения просто не было. В универсаме «Волгоградский» система оповещения также неисправна.

В отношении собственников возбуждены дела об административном правонарушении. Для должностных лиц нарушения могут закончиться штрафом до 15 тысяч рублей, для предпринимателей — до 30 тысяч и на юридические лица — до 200 тысяч рублей.

— Практически у всех торговых центров были очень серьёзные нарушения. Руководители должны устранить нарушения в течение месяца, нам сообщить — примерно в 10-х числах мая. Сами собственники тоже заинтересованы как можно быстрее все решить, — уточнил Игорь Ткачев.

«Попали» и сельские клубы области, ни один из которых не оборудован всеми системами, поэтому их прокуратура предлагает в целях безопасности закрыть, пока нарушения не устранят.

— Практически во всех населенных пунктах, где они функционируют, их надо закрыть от греха подальше. Я не помню, чтобы с 2013 года где-то сдавали новый сельский клуб. Здесь может возникнуть вопрос: а что же делать тогда на селе? Но жизнь важнее всего остального, — сказал прокурор.

На вопрос 45.ru, понес ли наказание кто-либо из должностных лиц во власти, которые обязаны проверять ТЦ, прокурор ответил, что пока таких фактов нет и если о них кому-либо известно, стоит сообщить в прокуратуру.