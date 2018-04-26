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Сотрудница «Зимней Вишни» спасала телевизор вместо людей
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Россиян оставят без торговых центров

Сотрудница «Зимней Вишни» спасала телевизор вместо людей 

News.ru 1 час назад
Фото: Амител
Потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Ксения Зимина в суде рассказала о действиях персонала и пожарных. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», — сказала Зимина.
Также она подчеркнула, что пожарные бегали по сторонам и не знали, что делать.
Пожар произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже. Там были кинозалы, где находилось много детей. В результате происшествия погибло 60 человек, из которых 41 ребенок.
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