Сотрудница «Зимней Вишни» спасала телевизор вместо людей

Потерпевшая по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Ксения Зимина в суде рассказала о действиях персонала и пожарных. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», — сказала Зимина.

Также она подчеркнула, что пожарные бегали по сторонам и не знали, что делать.

Пожар произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже. Там были кинозалы, где находилось много детей. В результате происшествия погибло 60 человек, из которых 41 ребенок.