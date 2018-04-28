За нарушение требований пожарной безопасности в Тюмени оштрафовали «Половик»

Тюмени прокуроры вместе с сотрудниками МЧС проверили магазин «Половик» (улица 50 лет Октября, 122). После трагедии в Кемерово , где в торговом центре заживо сгорели 60 человек, ведомства проверяют соблюдение требований противопожарной безопасности во всех торговых объектах региона. За найденные нарушения магазин оштрафовали на 160 тысяч рублей.

— В магазине в помещениях для персонала не было автоматической пожарной сигнализации. Ширина эвакуационных выходов не соответствует действующим нормам, также стройматериалы хранили в тамбуре основного хода, — рассказали в прокуратуре Ленинского округа Тюмени.

Для складских и технических помещений торгового зала не определили категорию взрывоопасной и пожарной опасности. Здесь нашли огнетушители 2012 года, на которые не было паспортов. Срок их перезарядки пропущен. Также прокуроры увидели, что неисправны системы противопожарной защиты — при включении ручной пожарной сигнализации в магазине и на складе не включалась система оповещения.

По результатам прокурорской проверки в отношении арендатора помещения — ООО «ПОЛ— ХОЛЛ» возбудили два административных дела — оба за нарушение требований пожарной безопасности. Руководителю внесли представление об устранении нарушений, а административная комиссия оштрафовала компанию.

Массовая внеплановая проверка тюменских торговых центров в Тюмени началась 28 марта после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. По последним данным, в Тюмени проверено порядка 70% магазинов. Недочеты нашли в ТРЦ «Гудвин», ЦУМе , ТРЦ «Колумб», ТЦ «Дарина» и в детском центре ТЦ «Для вас».

Сайт 72.ru самостоятельно изучил эвакуационные выходы в кинотеатрах и торговых центрах Тюмени. Проверяли и ТД «Центральный». Корреспондент попытался покинуть здание через эвакуационные выходы и узнать, сколько у него на это уйдет времени.