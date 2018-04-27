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Сегодня судебные приставы закроют ТД «Центральный» из-за нарушений пожарной безопасности
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Сегодня судебные приставы закроют ТД «Центральный» из-за нарушений пожарной безопасности 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Работу тюменского ТД «Центральный» решили приостановить еще до рассмотрения судебного иска. Такие меры прокуратура ввела для предварительной защиты от возможного ЧП.
Ранее прокуроры сообщили, что суд по данному делу должен пройти в середине мая. Накауне, 26 апреля, Центральный районный суд вынес определение о приостановлении деятельности торгового дома до вступления в законную силу судебного решения. Закрытием ТД «Центральный» сегодня, 27 апреля, займутся судебные приставы.
— Определение уже поступило в межрайонный отдел по особым исполнительным производствам УФССП по Тюменской области для исполнения, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Ранее Ольга Кавалерова, генеральный директор ООО «УК „Центр“, осуществляющей обслуживание торгового дома, в разговоре с 72.ru заявила, что не считает правильным закрытие „Центрального“, так как все выявленные нарушения. — 90% претензий к нам — расположение дымовых пожарных извещателей. Остальные нарушения вполне устранимы в течение месяца, — заявила Ольга Эдуардовна. Проверяющие, тем не менее, в ходе проверки выявили более сотни нарушений правил пожарной безопасности. В ТД „Центральный“ на первом этаже не работала система автоматической пожарной сигнализации, пути эвакуации были загромождены оборудованием, манекенами. А на пятом этаже вследствие перепланировки был перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу. Также в здании выявили недостаточное количество знаков, указывающих направление движения при эвакуации. В торговом доме работает 253 собственника, к которым и был предъявлен иск прокурора Центрального округа о запрете эксплуатации объекта до полного и фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Массовая проверка тюменских ТЦ и ТРЦ  Массовая внеплановая проверка тюменских торговых центров в Тюмени началась 28 марта после пожара в кемеровском ТРЦ „Зимняя Вишня“, где погибли 60 человек. По последним данным, в Тюмени проверено порядка 70% магазинов. Недочеты нашли в ТРЦ „Гудвин“, ЦУМе, ТРЦ „Колумб“, ТЦ „Дарина“ и в детском центре ТЦ „Для вас“.
Сайт 72.ru самостоятельно изучил эвакуационные выходы в кинотеатрах и торговых центрах Тюмени. Проверяли и ТД „Центральный“. Корреспондент попытался покинуть здание через эвакуационные выходы и узнать, сколько у него на это уйдет времени.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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