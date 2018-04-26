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Прокуратура потребовала закрыть ТД «Центральный» из-за нарушений пожарной безопасности
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Прокуратура потребовала закрыть ТД «Центральный» из-за нарушений пожарной безопасности 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Прокуратура направила в суд 44-страничный иск к 253 собственникам помещений в торговом доме «Центральный». В нем прокурор потребовал запретить работу объекта до устранения всех нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе внеплановой проверки, начавшейся после трагедии в Кемерово. Иск рассмотрят в середине мая. Как заявляет пресс-служба прокуратуры, в ТД «Центральный» выявили более сотни нарушений правил пожарной безопасности. Проверяющих не устроило то, что в торговом доме не работала система автоматической пожарной сигнализации, пути эвакуации были загромождены оборудованием и манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре, а на пятом был перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу. — В здании недостаточно знаков, указывающих направление движения при эвакуации, в связи с чем в ходе учебной эвакуации посетители потратили много времени на поиск эвакуационных выходов, — рассказали в прокуратуре. В связи с многочисленными нарушениями в отношении ООО «УК „Центр“, осуществляющей обслуживание помещений торгового дома, возюудили административное дело за нарушение требований пожарной безопасности, также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей — это максимальная сумма штрафа за указанные нарушения. Другие тюменские торговые центры были оштрафованы на 150 и 170 тысяч рублей. По словам руководства „Центрального“, они пока не получили никаких извещений о возможном временном закрытии. Генеральный директор ООО „УК „Центр““ Ольга Кавалерова сайту 72.ru рассказала, что все выявленные нарушения были бы устранены в течение месяца. Поэтому ей непонятно, по какой причине понадобилось закрытие „Центрального“. — На каком основании приостанавливать деятельность? Огнетушители у нас все заряжены, пожарный водопровод стоит под давлением. 90% претензий к нам — расположение дымовых пожарных извещателей. Остальные нарушения вполне устранимы. Дело в том, что до четвертого этажа мы все нарушения ранее исправили, после предыдущих предписаний. На четвертом этаже сделать всё планировали к октябрю 2018 года, но кто же виноват, что случилась такая беда в Кемерово. Вот мы и не успели сделать. Сейчас для этого привлекаем специализированную организацию и за месяц всё исправим. Не понимаю, зачем нам приостанавливать деятельность, — рассказала Ольга Эдуардовна. Рассмотрение иска прокуратуры к ООО „УК „Центр“ назначено на 14 мая. Тогда и будет принято решение о дальгейшей работе ТД „Центральный“. Массовая внеплановая проверка тюменских торговых центров в Тюмени началась 28 марта после пожара в кемеровском ТРЦ „Зимняя Вишня“, где погибли 60 человек. По последним данным, в Тюмени проверено порядка 70% магазинов. Недочеты нашли в ТРЦ „Гудвин“, ЦУМе, ТРЦ „Колумб“, ТЦ „Дарина“ и в детском центре ТЦ „Для вас“.
Сайт 72.ru самостоятельно изучил эвакуационные выходы в кинотеатрах и торговых центрах Тюмени. Проверяли и ТД „Центральный“. Корреспондент попытался покинуть здание через эвакуационные выходы и узнать, сколько у него на это уйдет времени.
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