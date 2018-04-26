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В Дагестане сгорело здание пришкольного интерната
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В Дагестане сгорело здание пришкольного интерната 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Старое здание пришкольного интерната в селе Кособ Тляратинского района Дагестана уничтожено пожаром. Постройка несколько лет не эксплуатировалась.
«Пожар возник на территории школы в селе Кособ. Сгорело старое здание пришкольного интерната. Там дети не учились», — сообщили ТАСС в районном управлении образования.
По данным МЧС, возгорание произошло рано утром 26 апреля в отдельно стоящем здании на территории школы-интерната в Тляратинском районе. Площадь пожара составила 200 кв. метров. Его удалось в 7.55. Пострадавших нет.
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