Поделили обязанности: на «Самара Арене» прошли учения МЧС 

На стадионе «Самара Арена» состоялась масштабная тренировка личного состава ГУ МЧС России по Самарской области.
У каждой категории спасателей — свои обязанности. Пожарно-спасательные подразделения будут обеспечивать безопасность в чаше стадиона, сотрудники надзорной деятельности — дежурить в местах массового пребывания людей: на трибунах, в зоне фудкорта. А в случае необходимости организовывать эвакуацию посетителей и персонала.
Сотрудники Волжского спасательного центра
Мотопатрули (слева) будут объезжать стадион
В составе группировки, которая будет работать на спортобъекте, — подразделение мотопатруля. Мотоэмчеэсовцы будут объезжать внешний периметр стадиона.
Для работы нужны планы помещений
Во время тестового матча 28 апреля на стадионе и возле него будут дежурить пожарные и спецтехника.
Автолестница
Под сводами конструкций стадиона
Палатка в центре — штаб учений
Совещание руководителей с главой ГУ МЧС по региону Олегом Бойко
Первый тестовый матч на стадионе пройдет уже в эту субботу, 28 апреля: «Крылья Советов» примут воронежский «Факел». Вторая игра состоится 6 мая. Билеты на этот матч в продажу поступят 27 апреля.