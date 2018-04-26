Поделили обязанности: на «Самара Арене» прошли учения МЧС

У каждой категории спасателей — свои обязанности. Пожарно-спасательные подразделения будут обеспечивать безопасность в чаше стадиона, сотрудники надзорной деятельности — дежурить в местах массового пребывания людей: на трибунах, в зоне фудкорта. А в случае необходимости организовывать эвакуацию посетителей и персонала.

Сотрудники Волжского спасательного центра

Мотопатрули (слева) будут объезжать стадион

В составе группировки, которая будет работать на спортобъекте, — подразделение мотопатруля. Мотоэмчеэсовцы будут объезжать внешний периметр стадиона.

Для работы нужны планы помещений

Во время тестового матча 28 апреля на стадионе и возле него будут дежурить пожарные и спецтехника.

Автолестница

Под сводами конструкций стадиона

Палатка в центре — штаб учений

Совещание руководителей с главой ГУ МЧС по региону Олегом Бойко

Первый тестовый матч на стадионе пройдет уже в эту субботу, 28 апреля: «Крылья Советов» примут воронежский «Факел». Вторая игра состоится 6 мая. Билеты на этот матч в продажу поступят 27 апреля.