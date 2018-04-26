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Прокурор Пскова через суд требует закрыть «Акваполис»
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Прокурор Пскова через суд требует закрыть «Акваполис» 

Псковская губерния 18 минут назад
Прокуратура Псковской области и сотрудники местного МЧС во время проверки установили, что ТРК «Акваполис» работает в Пскове с нарушениями требований пожарной безопасности. В здании ТРК неисправна система пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения. Количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Прокурор подал иск в Псковский городской суд, чтобы запретить эксплуатировать здание ТРК «Акваполис» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.
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