Прокурор Пскова через суд требует закрыть «Акваполис» 

Прокуратура Псковской области и сотрудники местного МЧС во время проверки установили, что ТРК «Акваполис» работает в Пскове с нарушениями требований пожарной безопасности. В здании ТРК неисправна система пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения. Количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Прокурор подал иск в Псковский городской суд, чтобы запретить эксплуатировать здание ТРК «Акваполис» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.