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Строительство первой мечети в Приморском крае начнут весной
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Строительство первой мечети в Приморском крае начнут весной 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
До начала лета власти столицы Приморья намерены начать строительство первой в крае мечети. Здание мечети площадью 240 квадратных метров расположится на берегу бухты Улисс во Владивостоке. Об этом сообщил паблик primnews в Instagram.
История строительства здания мечети во Владивостоке развивалась в течение двух десятков лет — искали место, средства, проектировщиков и обсуждали целесообразность ее появления в регионе, потом в 2012 году заложили первый камень будущей мечети. И вот стало известно, что ее открытие планируется в мае 2020 года — к  100-летию
образования Татарской АССР.
#primnews_факты Строительство мечети во Владивостоке на берегу бухты Улисс начнут весной 2018 года, сообщает администрация Приморья. Ранее мэрия города сообщала, что на строительство собраны средства из благотворительных источников. здание мечети займет около 240 квадратных метров площади. Для парковки также будет отведено место — и немалое, на 73 места, особенно если сравнить с предыдущими проектами. Проектировщики учли то, что во время мусульманских праздников у единственной мечети в городе будет собираться немало молящихся.
Публикация от Новости Владивостока, Приморья (@primnews)
25 Апр 2018 в 4:30 PDT  Ранее администрация Приморья информировала, что на строительство средства собраны из благотворительных источников.
В Берлине планируют за два года построить в одном здании синагогу, церковь и мечеть. Строительство храма стартует в 2019 году.
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