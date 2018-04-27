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В Юбилейном микрорайоне Краснодара при пожаре в многоэтажке погиб пенсионер
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В Юбилейном микрорайоне Краснодара при пожаре в многоэтажке погиб пенсионер 

АиФ — Юг 9 минут назад
Фото: АиФ – Юг
26 апреля на бульваре Платановом произошел пожар в высотном доме. Сообщение о возгорании в десятиэтажке поступило в 17.20. Расчеты прибыли на место в 17:26. Пожар локализовали в 17:39, в 17:45 ликвидировали открытое горение.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, вещи загорелись на четвертом этаже, площадь пожара составила 40 кв метров.
Ликвидацией возгорания занимались 14 человек и 5 единиц спецтехники. Эвакуация жильцов не проводилась. Пр пожаре погиб 65-летний пенсионер. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Но в качестве предварительной версии выдвигается неосторожное обращение с огнем.
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