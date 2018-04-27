В Юбилейном микрорайоне Краснодара при пожаре в многоэтажке погиб пенсионер

26 апреля на бульваре Платановом произошел пожар в высотном доме. Сообщение о возгорании в десятиэтажке поступило в 17.20. Расчеты прибыли на место в 17:26. Пожар локализовали в 17:39, в 17:45 ликвидировали открытое горение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, вещи загорелись на четвертом этаже, площадь пожара составила 40 кв метров.

Ликвидацией возгорания занимались 14 человек и 5 единиц спецтехники. Эвакуация жильцов не проводилась. Пр пожаре погиб 65-летний пенсионер. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Но в качестве предварительной версии выдвигается неосторожное обращение с огнем.