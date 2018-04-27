Еще один торговый центр закрыли после проверки в Приангарье 

Торговый центр, известный как «Пятачок» закрыли в Усолье-Сибирском. Причина закрытия — все те же несоответствия требованиям пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проверок МЧС.
Городская прокуратура выдвинула ходатайство о закрытии предприятия и судья Усольского городского суда его удовлетворил. Вынесено решение о приостановлении эксплуатации до полного устранения всех нарушений.
Напомним, из-за несоблюдения требований пожарной безопасности после проверок в Иркутске закрыты ТРЦ «Сильвер Молл», «Ice People», «Карамель», «Новая Дача», а также ТЦ «Радуга» в Хомутово.