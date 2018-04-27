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Еще один торговый центр закрыли после проверки в Приангарье
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Еще один торговый центр закрыли после проверки в Приангарье 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Торговый центр, известный как «Пятачок» закрыли в Усолье-Сибирском. Причина закрытия — все те же несоответствия требованиям пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проверок МЧС.
Городская прокуратура выдвинула ходатайство о закрытии предприятия и судья Усольского городского суда его удовлетворил. Вынесено решение о приостановлении эксплуатации до полного устранения всех нарушений.
Напомним, из-за несоблюдения требований пожарной безопасности после проверок в Иркутске закрыты ТРЦ «Сильвер Молл», «Ice People», «Карамель», «Новая Дача», а также ТЦ «Радуга» в Хомутово.
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