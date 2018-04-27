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Школьники Западного округа побывали в Музее пожарной охраны
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Школьники Западного округа побывали в Музее пожарной охраны 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Учащиеся школы №1238 посетили Центр противопожарной пропаганды и общественных связей МЧС — Музей пожарной охраны столицы.
Семь залов музея рассказали ребятам об истории появления пожарной службы в России, государственном пожарном надзоре, о героях сражений с огнем, сигнализациях и системах автоматического пожаротушения, пожароспасательном оборудовании. Также школьники узнали, какие были в 17 веке средства оповещения населения о пожаре и как боролись с нарушителями пожарной безопасности в далеком прошлом.
На примере электрифицированного макета театра и жилого многоэтажного дома экскурсовод показала организацию пожарной безопасности на этих объектах — работу систем пожаротушения, эвакуации и сигнализации о пожаре. Показ сопровождался звуковым и световым сопровождением, что очень понравилось ребятам. Среди экспонатов дети увидели каски, которые когда-то принадлежали начальникам пожарной службы Москвы, царским брандмейстерам, пожарным советского периода, а также разнообразные защитные костюмы пожарников и спасателей. Ребятам еще раз напомнили, как действовать при пожаре дома и в общественных местах.
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