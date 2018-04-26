Рабочий погиб под обломками бетонного бункера в Сатке

Рабочий погиб при обрушении железобетонного бункера в Сатке, сообщают в областной поисково-спасательной службе.

Обрушение произошло 25 апреля во время разбора конструкции. Чтобы добраться до 56-летнего погибшего, пришлось задействовать два автокрана, после чего сотрудники златоустовского отряда Поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины из-под обломков.