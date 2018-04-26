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Рабочий погиб под обломками бетонного бункера в Сатке
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Рабочий погиб под обломками бетонного бункера в Сатке 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Рабочий погиб при обрушении железобетонного бункера в Сатке, сообщают в областной поисково-спасательной службе.
Обрушение произошло 25 апреля во время разбора конструкции. Чтобы добраться до 56-летнего погибшего, пришлось задействовать два автокрана, после чего сотрудники златоустовского отряда Поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины из-под обломков.
Напомним, ранее в Миассе при обрушении подвесного потолка в торговом комплексе женщина получила травму позвоночника, возбуждено уголовное дело.
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