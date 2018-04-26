В станице Каневской из-за взрыва газа в многоэтажке произошел пожар 

В 8.21 утра диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир многоэтажки по улице Гагарина.
В 8.26 на место прибыли подразделения. Оказалось, что на кухне в квартире на первом этаже, пятиэтажного, четырехподьездного дома после взрыва газа начался пожар.
«Площадь пожара составляла 30 кв. метров. По внешним признакам несущие конструкции не повреждены, деформированы оконный и дверной проемы», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 08.37 горение полностью ликвидировали.
В результате хлопка погибших нет, но пострадал 1 человек.
Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодаркому краю.
Совместно с сотрудниками полиции проведена эвакуация жильцов дома.
Всего было задействовано 33 человека, 10 единиц техники, от МЧС России — 10 человек, 3 единицы техники