Более 230 человек эвакуировали из-за пожара в уфимском роддоме

Сегодня ночью в Республиканской клинической больнице им. Куватова произошел крупный пожар. По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, горение произошло на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже.

«Дежурный персонал родильного отделения самостоятельно эвакуировал из здания медицинского учреждения 213 человек, 54 из которых — дети. В ходе тушения пожара спасателями также было эвакуировано еще 25 человек», — говорится в сообщении.

Все эвакуированные были размещены в хирургическом и терапевтической корпусах. В частности, 4 роженицы были направлены в Республиканский клинический перинальный центр, 2 детей в 17 городскую детскую клиническую больницу и 3 детей в Республиканскую детскую клиническую больницу.

По данным пресс-службы оперативного ведомства, пожар был полностью потушен спустя час — в 3:28.

«Благодаря слаженной работе медперсонала и прибывших на место спасателей, в результате инцидента жертв и пострадавших удалось избежать. Большую роль в своевременной эвакуации пациентов и сотрудников родильного дома сыграла автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящий момент на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.