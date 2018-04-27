Мы помним солдат атома!

26 апреля 2018 года — 32 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. И сколько бы лет не прошло, боль от утрат и разрушений не утихнет. Каждый год мы вспоминаем тёплую, солнечную и такую трагичную весну 1986 года. В детской библиотеке №208 — Центре культурного наследия В. И. Даля прошёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый теме Чернобыля «Мы помним солдат атома!». На вечер пришли ликвидаторы аварии и ветераны Великой Отечественной войны. Вечер начался с минуты молчания. Собравшиеся вспомнили и поклонились тем, кто принял на себя первые удары трагедии, кто отдал свои жизни, участвуя в ликвидации самой страшной катастрофы ХХ столетия и спас мир от радиоактивной беды. Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт. Сегодня горько осознавать, что с каждым днём этих героев становится всё меньше. Об их подвиге мы должны помнить.

С литературно-музыкальной композицией выступили заслуженные артисты России артисты Московского академического театра имени Наталии Сац Юлия Квашинская и Надежда Кушнер. В их исполнении звучали стихи и песни советских поэтов и композиторов. Как было отмечено в литературно-музыкальной композиции артистов, нам, жителям этой планеты, нельзя забывать и о страшных прошедших войнах, и о природных катастрофах, и о крупных авариях, которые уносят сотни и тысячи жизней, которые загрязняют окружающую среду и делают её непригодной для дальнейшей жизни последующих поколений. Память о трагедии незаживающей раной остаётся в душе нашего народа, в душе каждого человека.

Пройдут годы и десятилетия, а чёрный день этой трагедии всё равно будет волновать людей — и тех, кого он не обошёл стороной, и тех, кто родился далеко от того места.

Этот день всегда будет объединять всех живущих одним воспоминанием, одной печалью, одной надеждой. Чернобыльская авария — урок, урок жестокий! Не дай нам Бог таких уроков! Не дай нам Бог таких эпох!

В заключение прозвучали слова: «Добрые люди, не превращайте нашу Землю в каменную пустыню, потому что это ваш дом! Это наш общий дом!»

Давайте будем помнить эти замечательные слова.