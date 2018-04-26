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Названа причина задержки начала тушения пожара в «Зимней вишне»
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Названа причина задержки начала тушения пожара в «Зимней вишне» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вызов о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» поступил не из самого горящего здания, а из дома напротив; это не позволило пожарным с первых минут определить масштабы происходящего.
Об этом заявила адвокат начальника караула пожарно-спасательной части №2 г. Кемерово Сергея Генина Елена Киселева в судебном заседании по обжалованию его ареста, передает РИА «Новости».
Киселева заявила, что «пожарные приехали максимально быстро (…), по первому вызову», и отметила, что вызов поступил «не от охранников „Зимней вишни“, не от сотрудников администрации, не от лиц, которые спасались сами, спасали кого-то».
«Вызов поступил от человека, который живет в доме напротив, то есть пожар уже полыхал там 4 минуты к тому времени. Вызов поступил в 16:03:36, если быть точной, от очевидицы, которая увидела дым столбом над крышей», — сказала адвокат.
Потому пожарные сочли, что речь идет о возгорании на крыше здания, а не на четвертом этаже. Кроме того, на месте они встретили людей, «спокойно» покидавших здание ТРК.
Адвокат добавила, что, несмотря на это, все решения на месте были приняты Гениным верно.
Напомним, Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного.
В апреле Генин был арестован.
Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.
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