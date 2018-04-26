За несоблюдение противопожарных требований прокуратура закрывает на Ямале семь объектов

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа подала семь исковых заявлений о запрете эксплуатации объектов, где при возникновении пожара имеется опасность для жизни людей, сообщает «Ноябрьск 24».

По результатам массовых проверок торговых центров и развлекательных заведений Ямала выявлено более 600 нарушений норм пожарной безопасности, возбуждено 196 административных дел. «В ходе проверок установлены факты отсутствия либо неисправного состояния первичных средств пожаротушения, неисправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, загромождения эвакуационных выходов, складирование горючих материалов на путях эвакуации», — сообщили в ведомстве. Судебным приставам поручено ежедневно проводить обследования объектов, чья деятельность уже приостановлена..