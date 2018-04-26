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Прокуратура просит запретить эксплуатацию крупнейшего ТРК Пскова
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Прокуратура просит запретить эксплуатацию крупнейшего ТРК Пскова 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию крупнейшего в Пскове торгового-развлекательного комплекса «Акваполис» до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщает прокуратура Псковской области.
Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. Прокуратурой Псковской области с привлечением специалистов регионального ГУМЧС проверено 180 объектов с массовым пребыванием людей. По ее результатам выявлено 1432 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 109 представлений, 112 материалов проверок для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Также в ходе проверки установлено, что с нарушениями требований пожарной безопасности на территории города Пскова функционирует торговый развлекательный комплекс «Акваполис», добавили в прокуратуре. По данным надзорного ведомства, в здании торгового-развлекательного комплекса выявлены неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения, количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
"Согласно заключению специалистов и экспертов судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области, выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, в связи с чем прокурором города Пскова в Псковский городской суд подано исковое заявление с требованиями о запрете ООО «Псков-Альянс», а также иным лицам эксплуатировать здание ТРК «Акваполис» до устранения нарушений требований пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
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