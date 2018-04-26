Центр Ярославля очищают от рекламы

Власти убирают рекламу из исторического центра Ярославля

В среду, 25 апреля, рабочие демонтировали несколько крупных вывесок на улице Свободы. Они снимали горизонтальные таблички между первыми и вторыми этажами зданий. Власти планируют убрать рекламу со всех исторических зданий в центре города. По мннию активистов, оставшиеся вывески должны соответствовать требованиям: выполнены без подложки и в спокойных тонах. Такие таблички можно увидеть, например, на ТЦ «Аура».

Напомним, что в Ярославле запрещено размещать рекламу в оконных проемках исторических зданий, а также превышать площадь вывесок более 0,75 квадратных метров.