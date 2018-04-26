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В Хакасии произошел первый лесной пожар
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В Хакасии произошел первый лесной пожар 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Первый лесной пожар в этом году зарегистрирован в Хакасии на территории Туимского лесничества, с огнем боролись почти восемь часов, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.
"Возгорание произошло на территории Туимского лесничества, в семи километрах от села Тупик. Огонь пришел в лес с прилегающих земель. Очаг был ликвидирован менее чем за 8 часов на площади 23 гектара. С огнем боролись 17 человек, в том числе привлеченные из администрации села", — сообщили в пресс-службе.
По данным властей республики, самые частые причины лесных пожаров весной — это сжигание сухой травы, соломы на полях, пастбищах и лугах, примыкающих к лесным массивам, вдоль железных и автомобильных дорог, на лесных прогалинах. В течение всего весенне-летнего периода эти действия законодательно запрещены.
"Пожароопасная ситуация в Хакасии с наступлением теплой погоды обостряется, поэтому мы усилили бдительность. Лесные инспекторы ежедневно патрулируют наиболее посещаемые лесные участки. На въездах в лес повсеместно установлены контрольные посты. Круглосуточно работает единая диспетчерская служба", — сказал министр природных ресурсов и экологии Хакасии Юрий Соколов.
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