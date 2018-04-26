В Хакасии произошел первый лесной пожар

КРАСНОЯРСК , 26 апреля. / ТАСС /. Первый лесной пожар в этом году зарегистрирован в Хакасии на территории Туимского лесничества, с огнем боролись почти восемь часов, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.

"Возгорание произошло на территории Туимского лесничества, в семи километрах от села Тупик. Огонь пришел в лес с прилегающих земель. Очаг был ликвидирован менее чем за 8 часов на площади 23 гектара. С огнем боролись 17 человек, в том числе привлеченные из администрации села", — сообщили в пресс-службе.

По данным властей республики, самые частые причины лесных пожаров весной — это сжигание сухой травы, соломы на полях, пастбищах и лугах, примыкающих к лесным массивам, вдоль железных и автомобильных дорог, на лесных прогалинах. В течение всего весенне-летнего периода эти действия законодательно запрещены.