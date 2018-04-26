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Спасатели МЧС отработали в Якутии и на Чукотке навыки работы в условиях Арктики
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Спасатели МЧС отработали в Якутии и на Чукотке навыки работы в условиях Арктики 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 апреля. Сотрудники МЧС Якутии и Чукотского автономного округа отработали навыки работы по спасению потерявшихся в тундре людей, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС Республики Саха (Якутия).
Также подобные учения прошли на Ямале и в Красноярском крае. По сценарию учений в Якутии, в одном из удаленных районов пропала группа оленеводов из 12 человек, в том числе трех детей.
"Они совершали переход на снегоходах по маршруту Черский — Андрюшкино, но в назначенное время не приехали в пункт назначения. Для поиска пропавших из Андрюшкино в сторону Черского выехали спасатели и добровольцы из числа местных жителей, а из Черского на снегоходах — сотрудники Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России и личный состав пожарной части №1 по МО «Нижнеколымский район». Всего к поисково-спасательным работам привлечено 90 человек, 23 единицы техники, а все поставленные цели тренировки выполнены", — отметили в главном управлении МЧС Якутии.
Учения спасателей на Чукотке прошли на Анадырском лимане, на берегу которого располагается столица автономного округа — Анадырь. По легенде, на пульт оперативному дежурному по спутниковому телефону позвонили рыбаки, попавшие в снежный плен на замерзшей водной акватории.
Поисково-спасательная группа в составе 15 человек оперативно выехала в предполагаемую зону бедствия на недавно полученных снегоходах и квадроциклах. После обнаружения восьми потерявшихся рыбаков, их доставили в Анадырь, причем, четырем из них — «понадобилась» медицинская помощь. Вся тренировка заняла 2,5 часа, спасатели отмечают, что она прошла успешно — все поставленные задачи выполнены.
"Тренировка проводилась на сравнительно небольшом расстоянии от окружной столицы. Однако, чтобы работать эффективнее и выезжать на поиски на гораздо большие расстояния, нам необходимо, чтобы в Анадыре и Певеке появились специализированные аварийно-спасательные центры", — рассказал корреспонденту ТАСС заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Анатолий Панов.
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