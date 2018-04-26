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Опубликовано видео с полыхающими домами в Благовещенске
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Опубликовано видео с полыхающими домами в Благовещенске 

360tv.ru 2 часа назад
Крупный пожар произошел в Благовещенске. Вспыхнули три жилых одноквартирных частных дома и один нежилой дом. Видео с места происшествия опубликовал «360».
ЧП произошло на улице Новая. На место ЧП прибыли экстренные службы в составе 34 человек и пяти единиц техники. Открытое горение ликвидировали. Им удалось спасти от огня рядом стоящие жилые дома.
Пострадавших нет. Спасателям пришлось перекрыть улицу для ликвидации огня. Местные жители начали убирать свои припаркованные автомобили, но одну машину пришлось выталкивать руками, так как владелец не нашелся.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства возгорания.
Ранее более 200 человек эвакуировали из горящей больницы в Уфе. В учреждении сработала пожарная сигнализация. Людей разместили в соседнем хирургическом корпусе. Пожару присвоили третий уровень сложности.
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