Опубликовано видео с полыхающими домами в Благовещенске

Крупный пожар произошел в Благовещенске. Вспыхнули три жилых одноквартирных частных дома и один нежилой дом. Видео с места происшествия опубликовал «360».

ЧП произошло на улице Новая. На место ЧП прибыли экстренные службы в составе 34 человек и пяти единиц техники. Открытое горение ликвидировали. Им удалось спасти от огня рядом стоящие жилые дома.

Пострадавших нет. Спасателям пришлось перекрыть улицу для ликвидации огня. Местные жители начали убирать свои припаркованные автомобили, но одну машину пришлось выталкивать руками, так как владелец не нашелся.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства возгорания.