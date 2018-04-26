Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом 

Глава МЧС Владимир Пучков ответил на критику, которую в его адрес высказал режиссер Никита Михалков в эфире телеканала «Россия 24». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отмечается, в эфире телепередачи «Бесогон» от 20 апреля режиссер заявил о сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны по инициативе Пучкова, приобретении техники по завышенным ценам, а также искажении ведомством статистики в свою пользу.
"Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — сказал Пучков.
Ранее Пучков рассказал, что он извинился перед родителями детей, которые погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.