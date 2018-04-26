Ещё
Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава МЧС Владимир Пучков ответил на критику, которую в его адрес высказал режиссер Никита Михалков в эфире телеканала «Россия 24». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отмечается, в эфире телепередачи «Бесогон» от 20 апреля режиссер заявил о сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны по инициативе Пучкова, приобретении техники по завышенным ценам, а также искажении ведомством статистики в свою пользу.
"Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — сказал Пучков.
Ранее Пучков рассказал, что он извинился перед родителями детей, которые погибли при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Газета.Ru: последние новости
В Уфе эвакуировали почти 250 человек из-за пожара в роддоме Бастрыкин назвал сроки завершения расследования пожара в ТЦ в Кемерово СК уточнил число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель82
Глава МЧС ответил Михалкову163
Новая угроза: как Америка подкосит рубль204
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»47
Новая схема мошенничества появилась в РФ9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение