Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом

Как отмечается, в эфире телепередачи «Бесогон» от 20 апреля режиссер заявил о сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны по инициативе Пучкова, приобретении техники по завышенным ценам, а также искажении ведомством статистики в свою пользу.

"Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", — сказал Пучков.