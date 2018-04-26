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В Тольятти, перелезая с балкона на балкон, упал с шестого этажа и погиб мужчина
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В Тольятти, перелезая с балкона на балкон, упал с шестого этажа и погиб мужчина 

Волга Ньюс 55 минут назад
Упавший мужчина скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Предположительно, пенсионер упал при попытке перелезть с балкона на балкон.
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