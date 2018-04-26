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В ЯНАО в торговых и развлекательных центрах нашли более 600 нарушений правил пожарной безопасности
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В ЯНАО в торговых и развлекательных центрах нашли более 600 нарушений правил пожарной безопасности 

ИА Север-Пресс 41 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
По поручению генеральной прокуратуры РФ прокуратура округа проверила, как исполняется законодательство о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей. Проверку провели с привлечением территориальных органов Главного управления МЧС России по ЯНАО, — сообщает прокуратура ЯНАО.
По результатам проверок выявили более 600 нарушений требований пожарной безопасности, возбудили 196 дел об административных правонарушениях о нарушении требований пожарной безопасности, внесли 98 представлений, которые по требованию прокуроров незамедлительно рассмотрели. Руководителям юридических лиц установлен двухнедельный срок для устранения нарушений. По его истечению прокурорами будут проведены контрольные проверки. При игнорировании требований обязанность по устранению нарушений будет возложена по суду.
Особое внимание при проверках обращено наличию и работоспособности пожарных сигнализаций и систем пожаротушения. При выявлении нарушений закона о пожарной безопасности прокурорами незамедлительно принимались меры реагирования, обеспечивалось их реальное устранение.
К примеру, помещение батутного центра в Ноябрьске эксплуатировалось с одним эвакуационным выходом, на путях эвакуации для отделки стен и потолков применялись горючие материалы, система автоматической пожарной сигнализации находилась в неисправном состоянии, отсутствовал ручной пожарный извещатель, не разрабатывалась необходимая техническая документация, в том числе планы эвакуации людей при пожаре, персонал центра не проходил обучение по пожарно-техническому минимуму.
Поскольку указанные нарушения требований пожарной безопасности создавали угрозу жизни и здоровью находящихся в батутном центре граждан прокурором города в Ноябрьский городской суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации этого объекта до фактического устранения нарушений. Сейчас его деятельность приостановили.
В отношении индивидуальных предпринимателей, являющихся собственником и арендатором помещения, вынесены постановления.
Кроме того, за многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности в Ноябрьске также приостановили деятельность торгового центра «Русь», в котором располагался детский развлекательный комплекс «Чердак».
Для надлежащего и своевременного исполнения решений судов прокуратура округа поручила начальникам территориальных отделов службы судебных приставов ежедневно проверять приостановленные объекты на предмет их эксплуатации. Исполнительные производства оканчивать только после обследования объектов сотрудниками ГУ МЧС России по ЯНАО и подтверждения ими фактического устранения нарушений требований пожарной безопасности.
Сейчас в суды направили 7 исковых заявлений о запрете эксплуатации объектов, на которых при возникновении пожара имеется опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры округа.
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