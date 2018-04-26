«Горящий» вокзал: в Костроме прошли зрелищные учения

25 апреля костромской железнодорожный вокзал стал платформой для пожарно-тактических учений, организованных региональным управлением МЧС . В них участвовало около 50 человек: работники ГИБДД , скорая, спасатели Центра гражданской защиты и Службы спасения Костромского региона, Горводоканал, полицейские из Ярославля Костромы . Кроме этого, в рамках мероприятия было задействовано 6 пожарных, автолестница и кареты скрой помощи. За ходом учений наблюдал корреспондент портала K1NEWS.RU.

По версии учений, из-за замыкания электропроводки на втором этаже вокзала произошел пожар. Дым достаточно быстро заполнил все здание. Была велика вероятность того, что по коридору огонь может перекинуться и на другие помещения. К счастью, дежурная по вокзалу вовремя заметила дым, и успела позвонить на Центральный пункт пожарной связи.

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Через несколько минут к «горящему» зданию подъехали оперативные службы и городские пожарные. Охранники помогли им открыть и зафиксировать двери главного входа. За происходящим внимательно наблюдали работники вокзала.

До прибытия специалистов практически все сотрудники и посетители вокзала были эвакуированы, но несколько человек все-таки не смогли выбраться со второго этажа. Спасатели занялись эвакуацией пострадавших: один вышел из здания на своих ногах, а второго в карету скорой помощи пришлось нести на носилках. Остальные работники МЧС протянули лестницы к крыше и втором этажу постройки, и занялись тушением пожара.

На подмогу огнеборцам приехал пожарный поезд. Его уже тестировали на боеготовность и наличие инвентаря. Техника находится в ведении Ярославского отряда ведомственной охраны.

Костромичи, выведенные из здания, следили за учениями, кто-то даже фиксировал все на телефон. Спустя 23 минуты после окончания вокзал функционировал в обычном режиме: люди покупали билеты и спокойно сидели в зале ожидания.

Посетители вокзала отнеслись к эвакуации с пониманием:

Я нормально отношусь к подобным вещам. Нас предупредили, вежливо вывели из здания. Поэтому мы не растерялись. Пожарным тоже надо работать, хорошо если мы сможем в чем то им помочь. Все— таки они заботятся о нашей безопастности, — поделилась впечатлениями об учениях посеительница вокзала Капитолина Сергеевна.

По итогам мероприятия действия пожарных и спасателей были оценены на «удовлетворительно».