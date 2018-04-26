Мать и трое маленьких детей сгорели в пожаре в Нее

ЧП в Нее — в пожаре погибла женщина и трое ее детей, узнал KOSTROMA.TODAY. Их деревянный дом загорелся вчера вечером около 23.50. По информации регионального управления ГУ МЧС, потушить пожар пожарным удалось только к 2 часам ночи. В доме нашли тела хозяйки и ее детей.

По информации пресс-службы областной администрации, из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние дома. По информации администрации города, семья, проживающая в сгоревшем доме, являлась неблагополучной и находилась на контроле. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета прокуратуры . Они должны определить, что стало причиной пожара. Сразу после сообщения о трагедии в Нею выехал губернатор Сергей Ситников

«Он на месте заслушал курирующие службы о причинах трагедии и мерах, которые предпринимались для ее предотвращения. Сергей Ситников подчеркнул, что главная задача местных властей — обеспечить безопасность населения в муниципальном образовании», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Трагедия в Нее по числу жертв — самая массовая гибель людей в пожаре в этом году. Ранее, в январе, в пожаре погиб заместитель руководителя прокуратуры в Павино и двое его детей.