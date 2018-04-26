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Мать и трое маленьких детей сгорели в пожаре в Нее
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Мать и трое маленьких детей сгорели в пожаре в Нее 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
ЧП в Нее — в пожаре погибла женщина и трое ее детей, узнал KOSTROMA.TODAY. Их деревянный дом загорелся вчера вечером около 23.50. По информации регионального управления ГУ МЧС, потушить пожар пожарным удалось только к 2 часам ночи. В доме нашли тела хозяйки и ее детей.
По информации пресс-службы областной администрации, из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние дома. По информации администрации города, семья, проживающая в сгоревшем доме, являлась неблагополучной и находилась на контроле. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Они должны определить, что стало причиной пожара. Сразу после сообщения о трагедии в Нею выехал губернатор Сергей Ситников.
«Он на месте заслушал курирующие службы о причинах трагедии и мерах, которые предпринимались для ее предотвращения. Сергей Ситников подчеркнул, что главная задача местных властей — обеспечить безопасность населения в муниципальном образовании», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.
Трагедия в Нее по числу жертв — самая массовая гибель людей в пожаре в этом году. Ранее, в январе, в пожаре погиб заместитель руководителя прокуратуры в Павино и двое его детей.
Отметим, что в Костромской области в апреле начинается «пожарный сезон» — число возгораний резко увеличивается.
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