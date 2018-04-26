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В Еврейской автономной области ввели особый противопожарный режим
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В Еврейской автономной области ввели особый противопожарный режим 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на всей территории Еврейской автономной области с 25 апреля, сообщает в четверг правительство региона.
"Постановлением (губернатора ЕАО) утверждены дополнительные требования пожарной безопасности в области. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка самодельных печей, кухонных очагов и небезопасных в пожарном отношении котельных установок", — говорится в сообщении.
Местным властям предписано при угрозе пожаров организовать патрулирование, привлечь жителей для локализации пожаров вне границ населенных пунктов и принять дополнительные меры безопасности.
По данным областного главка МЧС, на утро 26 апреля в регионе зарегистрированы 32 термоточки.
Сейчас на Дальнем Востоке сложная пожароопасная обстановка. В Приамурье уже введен режим чрезвычайной ситуации, в Приморье — особый противопожарный режим.
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