В Еврейской автономной области ввели особый противопожарный режим

"Постановлением (губернатора ЕАО) утверждены дополнительные требования пожарной безопасности в области. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка самодельных печей, кухонных очагов и небезопасных в пожарном отношении котельных установок", — говорится в сообщении.

Местным властям предписано при угрозе пожаров организовать патрулирование, привлечь жителей для локализации пожаров вне границ населенных пунктов и принять дополнительные меры безопасности.

По данным областного главка МЧС, на утро 26 апреля в регионе зарегистрированы 32 термоточки.

Сейчас на Дальнем Востоке сложная пожароопасная обстановка. В Приамурье уже введен режим чрезвычайной ситуации, в Приморье — особый противопожарный режим.