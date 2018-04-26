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В Уфе сгорело родильное отделение республиканской больницы
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В Уфе сгорело родильное отделение республиканской больницы 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе ночью 26 апреля сгорело родильное отделение республиканской больницы, эвакуировано 213 пациентов, из них 54 младенца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. 26 апреля в 2 часа 35 минут в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что сработала сигнализация в здании республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова в Кировском районе Уфы. По рангу пожара №3 ликвидировали его 18 единиц техники и 51 человек, в том числе от МЧС 15 единиц техники и 40 спасателей. Горел пост дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. Дежурный персонал больницы эвакуировал 159 рожениц и беременных и 54 новорожденных. В ходе тушения пожарные эвакуировали 23 женщины и двоих детей. Эвакуированных разместили в соседних хирургическом и терапевтической корпусах. Затем четыре роженицы отправили и положили в Республиканский клинический перинальный центр, двоих новорожденных — в 17 городскую детскую клиническую больницу и троих младенцев в Республиканскую детскую клиническую больницу. В 3.06 минут открытое горение ликвидировали, в 3.28 минут пожар потушили полностью. В пресс-службе МЧС отметили, что благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, а слаженным действиям персонала, погибших и пострадавших от пожара нет. На месте работают дознаватели МЧС России по РБ и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.
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