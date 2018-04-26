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На Ямале вспомнили о Чернобыльской трагедии
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На Ямале вспомнили о Чернобыльской трагедии 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Сегодня, 26 апреля, в стране отмечают Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
В музее пожарной охраны Ямала прошел урок мужества для будущих пожарных. Его провел участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, председатель Общественного совета при департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Анатолий Палюга. Главная тема — события 1986 года, произошедшие в результате техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, и участники ликвидации последствий аварии.
«Ежегодно в этот день я встречаюсь со школьниками и студентами, чтобы никогда и нигде не повторились трагические события Чернобыльской катастрофы. Последствия аварии ликвидированы ценой жизни тысяч пожарных и спасателей, многих моих сослуживцев. В этот день скорби и памяти погибших товарищей мы должны встречаться с молодежью, рассказывать о героизме и мужестве ликвидаторов последствий аварии ради безопасного будущего наших детей и внуков», — сказал Анатолий Палюга.
Во время встречи будущим специалистам пожарной безопасности продемонстрировали действия уникального макета четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, созданного специалистами из Воронежа.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, сейчас в округе живет 341 ликвидатор. В окружной столице — 17 человек. Среди них — начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО генерал-майор Аркадий Бессонов, ветеран пожарной охраны Ямала Анатолий Палюга.
ИА Север-Пресс: последние новости
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