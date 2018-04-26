Ещё
В Уфе эвакуировали почти 250 человек из-за пожара в роддоме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе эвакуировали почти 250 человек из-за пожара в роддоме 

Газета.Ru 23 минуты назад
Из-за пожара в роддоме Уфы эвакуировали почти 250 человек, среди них 56 детей, сообщается на сайте МЧС по региону.
"В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в данный момент возгорание ликвидировано.
"Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и слаженным действиям персонала, а также своевременному прибытию пожарных подразделений, погибших и пострадавших нет", — подчеркнули в сообщении.
В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 51 человек.
Ранее сообщалось, что на Сахалине в центре для новорожденных обрушился потолок.
Газета.Ru: последние новости
СК уточнил число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" мог произойти из-за протечки крыши Сгоревшая в Челябинске маршрутка попала на видео
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр47
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе186
В провале Су-57 обвинили F-35755
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии21
Украина взялась за российские корабли336
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение