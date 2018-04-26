В Уфе эвакуировали почти 250 человек из-за пожара в роддоме 

Из-за пожара в роддоме Уфы эвакуировали почти 250 человек, среди них 56 детей, сообщается на сайте МЧС по региону.
"В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в данный момент возгорание ликвидировано.
"Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и слаженным действиям персонала, а также своевременному прибытию пожарных подразделений, погибших и пострадавших нет", — подчеркнули в сообщении.
В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 51 человек.
Ранее сообщалось, что на Сахалине в центре для новорожденных обрушился потолок.