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В ростовском Сбербанке прокомментировали массовую эвакуацию сотрудников
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В ростовском Сбербанке прокомментировали массовую эвакуацию сотрудников 

Ростовские Вести 45 минут назад
О массовой эвакуации сотрудников Юго-Западного Банка Сбербанка рассказали в соцсетях всполошившиеся очевидцы. Некоторые их них видели как сотрудники банка «вылазили» из окон. На месте работали экстренные службы. В здании территориального банка по адресу улица Евдокимова, 37 проводились плановая тренировка по эвакуации сотрудников банка и пожарно-тактические учения сотрудников Федеральной противопожарной службы Ростовской области. В тренировке был задействован весь персонал банка, за исключением сотрудников, обеспечивающих непрерывные банковские процессы, сообщили «Ростовским Вестям» пресс-службе ЮЗБ Сбербанка.
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