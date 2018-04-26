Спасатели передислоцируются в места активного ледохода

Оперативная группа направлена сегодня из областного центра в Киренский район для проведения мероприятий по предотвращению осложнения паводковой обстановки и принятия необходимых

мер для помощи населению в случае подъёма уровня воды. В составе группы —

9 спасателей Специализированной пожарно-спасательной части и 6 Байкальского поисково-спасательного отряда. Накануне в город Киренск

направлены лодки, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты,

средства связи и другое оснащение для организации работы спасателей.

С сегодняшнего дня к работе приступит

оперативная группа в составе 4 человек в Казачинско-Ленском районе, с 25 апреля специалисты работают в Усть-Кутском районе. Еще две оперативные

группы работают в Качугский и Жигаловский районы. Накануне, в связи с благополучным прохождением ледохода, группы спасателей вернулись в места

постоянной дислокации из Тайшетского и Чунского районов. Передислокация

спасателей в места активного ледохода осуществляется авиацией МЧС

Сотрудники пожарно-спасательных

гарнизонов и Главного управления МЧС России по Иркутской области

государственные инспекторы по маломерным судам, спасатели Байкальского

поисково-спасательного отряда, специалисты Гидрометцентра и Центра по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций региона

проводят круглосуточный мониторинг состояния паводковой обстановки на затороопасных участках.

Информация, собранная с участков,

подверженных весенним паводкам, рассматривают на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципальных

образований, для принятия своевременных мер в случае угрозы паводка. По состоянию на сегодняшний день паводковая остановка стабильная,

подтопления населённых пунктов не наблюдается.