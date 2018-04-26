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Спасатели передислоцируются в места активного ледохода
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Спасатели передислоцируются в места активного ледохода 

Хот 52 минуты назад
Фото: Хот
Оперативная группа направлена сегодня из  областного центра в Киренский район для проведения мероприятий по  предотвращению осложнения паводковой обстановки и принятия необходимых
мер для помощи населению в случае подъёма уровня воды. В составе группы —
9 спасателей Специализированной пожарно-спасательной части и 6  Байкальского поисково-спасательного отряда. Накануне в город Киренск
направлены лодки, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты,
средства связи и другое оснащение для организации работы спасателей.
С сегодняшнего дня к работе приступит
оперативная группа в составе 4 человек в Казачинско-Ленском районе, с 25  апреля специалисты работают в Усть-Кутском районе. Еще две оперативные
группы работают в Качугский и Жигаловский районы. Накануне, в связи с  благополучным прохождением ледохода, группы спасателей вернулись в места
постоянной дислокации из Тайшетского и Чунского районов. Передислокация
спасателей в места активного ледохода осуществляется авиацией МЧС
России.
Сотрудники пожарно-спасательных
гарнизонов и Главного управления МЧС России по Иркутской области,
государственные инспекторы по маломерным судам, спасатели Байкальского
поисково-спасательного отряда, специалисты Гидрометцентра и Центра по  гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций региона
проводят круглосуточный мониторинг состояния паводковой обстановки на  затороопасных участках.
Информация, собранная с участков,
подверженных весенним паводкам, рассматривают на заседаниях комиссий по  чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципальных
образований, для принятия своевременных мер в случае угрозы паводка. По  состоянию на сегодняшний день паводковая остановка стабильная,
подтопления населённых пунктов не наблюдается.
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