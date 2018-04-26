Шесть автомобилей сгорело за ночь в Приморье 

В ночь на 26 апреля, в двух приморских городах Владивостоке и Находке сгорело шесть автомобилей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Во Владивостоке возгорание автомобилей произошло на улице Сочинская, информация об этом поступила в спасательную службу в 03.52. Загорелись три иномарки моделей Mazda, Lexus и Toyota. В половину пятого утра машины были потушены. С огнем боролось шесть человек личного состава.
В Находке три автомобиля загорелось на улице Рыбацкая, сигнал о пожаре поступил в 03.45.
Пожар ликвидировали в 04.11. На тушении было задействовано семь человек личного состава.
Причина происшествий устанавливается.