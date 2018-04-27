ТРЦ «Галерея» в Пятигорске был открыт по решению городского суда.

Судья отменил обеспечительные меры, которые ранее были приняты к этому торговому центру. Здание было закрыто для эксплуатации с 4 апреля 2018 года.

ТРЦ прикрыли по иску прокуратуры . Владельцев здания обязали устранить все имеющиеся недочеты и нарушения в противопожарном плане..

— Представитель ответчика обратился в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер, предоставив суду доказательства устранения, имевшихся нарушений противопожарной безопасности, — сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

В судебном заседании истцы не возражали против удовлетворения заявленного требования, поскольку все нарушения противопожарной безопасности в нежилом здании ТРЦ «Галерея» были устранены.

Источник: bloknot-stavropol.ru