ТРЦ «Галерея» в Пятигорске был открыт по решению городского суда. 

Судья отменил обеспечительные меры, которые ранее были приняты к этому торговому центру. Здание было закрыто для эксплуатации с 4 апреля 2018 года.
ТРЦ прикрыли по иску прокуратуры. Владельцев здания обязали устранить все имеющиеся недочеты и нарушения в противопожарном плане..
— Представитель ответчика обратился в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер, предоставив суду доказательства устранения, имевшихся нарушений противопожарной безопасности, — сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
В судебном заседании истцы не возражали против удовлетворения заявленного требования, поскольку все нарушения противопожарной безопасности в нежилом здании ТРЦ «Галерея» были устранены.
Источник: bloknot-stavropol.ru