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Пожарные Югры научат сотрудников ТРЦ азам безопасной эвакуации
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Пожарные Югры научат сотрудников ТРЦ азам безопасной эвакуации 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Югре продолжаются пожарно-тактические учения в торговых центрах. На этот раз местом происшествия стал торгово-развлекательный центр «Европа-Сити». По легенде пожар произошёл в кинотеатре. Из-за задымления помещение не смогли покинуть несколько человек. Им потребовалась помощь огнеборцев. Остальные покупатели оперативно под руководством сотрудников ТРЦ покинули опасную зону. Более 300 работников и посетителей торгового центра экстренно покинули здание.
Посетители к учениям отнеслись с пониманием
По словам начальника службы пожаротушения 5 отряда «Федеральной противопожарной службы» Александра Еремеева, сложнее всего в реальной ситуации одновременно эвакуировать толпу людей. При этом так, чтобы никто не получил травмы или не задохнулся от дыма.
Ещё один важный урок кемеровской трагедии горючесть конструкций из которых смонтированы торговые павильоны внутри здания. При высокой температуре эти материалы плавятся и источают ядовитые пары. Опасные для жизни и здоровья тех, кто находиться рядом.
Все это необходимо учитывать при разработке стратегии эвакуации во время реального пожара. По итогам учений сотрудники противопожарной службы обсудили трудности возникшие во время эвакуации и порекомендовали безопасные пути эвакуации с учетом проектировки ТРЦ «Европа-Сити». На очереди другой Нижневартовский торгово-развлекательный цент «Югра Молл». Там учения организуют в мае.
Пожарным требовались добровольцы, которые согласились инсценировать эвакуацию при помощи огнеборцев
Источник фотографий: архив пресс-службы МЧС России по ХМАО-Югре
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