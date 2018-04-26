В Новосибирске сгорел кабинет зубного врача

В 7:56 утра по местному времени в Кировском районе Новосибирска загорелась стоматологическая клиника в доме на ул. Покрышкина, 1.

В стоматологическом кабинете, находящемся недалеко от площади Маркса сгорело специальное оборудование для лечения зубов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 6 человек, среди которых нет обгоревших. В 08:09 пожар ликвидировали.

Чтобы потушить пожар привлекалось 5 единиц техники и 16 человек личного состава., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания.