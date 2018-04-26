Пожар в административно-торговом здании на востоке Москвы ликвидирован 

Пожар в административно-торговом здании в столичном районе Соколиная ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в одном из подсобных помещений административного здания на шоссе Энтузиастов д. 31 на площади 15 кв. м», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Агентству «Москва» сообщили, что пожар в административно-торговом здании по указанному адресу локализован на площади 15 кв. м.