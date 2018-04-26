Развитие лесоводства и садоводства в поселке Чицзю

Уезд Фуминь /пров. Юньнань/, 25 апреля / Синьхуа / — В поселке Чицзю уезда Фуминь провинции Юньнань /Юго-Западный Китай / в последние годы бурно развивается лесоводство и садоводство, благодаря чему площадь лесного покрова в поселке постоянно увеличивается. К настоящему моменту общая площадь лесных и садовых угодий здесь превысила 1053 га. Фотографии Синьхуа/Ян Цзунъю

Уезд Фуминь /пров. Юньнань/, 25 апреля /Синьхуа/ — В поселке Чицзю уезда Фуминь провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ в последние годы бурно развивается лесоводство и садоводство, благодаря чему площадь лесного покрова в поселке постоянно увеличивается. К настоящему моменту общая площадь лесных и садовых угодий здесь превысила 1053 га. Фотографии Синьхуа/Ян Цзунъю

Уезд Фуминь /пров. Юньнань/, 25 апреля /Синьхуа/ — В поселке Чицзю уезда Фуминь провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ в последние годы бурно развивается лесоводство и садоводство, благодаря чему площадь лесного покрова в поселке постоянно увеличивается. К настоящему моменту общая площадь лесных и садовых угодий здесь превысила 1053 га. Фотографии Синьхуа/Ян Цзунъю