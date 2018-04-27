200 населённых пунктов Иркутской области не готовы к пожароопасному сезону

379 нарушений требований пожарной безопасности выявлены в 201 населённом пункте Иркутской области Их проверки ведутся в рамках усиления государственного пожарного надзора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Постановлением правительства Иркутской области от 13 апреля на всей территории региона установлен особый противопожарный режим, за исключением территорий Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского районов.

— Проверки готовности к весенне-летнему пожароопасному сезону проводятся в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. Из года в год выявляются одни и те же нарушения. Они связаны с отсутствием либо нарушением противопожарного расстояния с лесным участком, с отсутствием либо нарушением устройства минерализованной полосы, с неисправностью наружного противопожарного водоснабжения, звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Проведённые проверки показали, что главы муниципальных образований не придали должного значения рискам, которым подвержены их территории, и не учли прошлогоднюю ситуацию с пожарами. Такое халатное отношение к безопасности подведомственной им территории может повлечь печальные последствия, — прокомментировал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

В настоящее время завершено 79 проверок. К административной ответственности привлечено 43 органа местного самоуправления.

Лидерами по количеству не готовых к пожароопасному периоду муниципальных образований стали Черемховский район, где зарегистрировано 45 таких населённых пунктов, Тулунский район — 30, Иркутский — 23. В Зиминском районе не прошли проверку 17 населённых пунктов, в Усть-Удинском, Чунском и Шелеховском 11 населённых пунктов, в Тайшетском и Усольском — 8, в Слюдянском — 7, в Заларинском — 6, в Бодайбинском 4, в Куйтунском и Нижнеилимском — 3, в Усть-Кутском — 2, в Нижнеудинском 1 населённый пункт.

В течение пожароопасного сезона будут проведены проверки по контролю за реализацией органами местного самоуправления мер пожарной безопасности во всех населённых пунктах, при этом проверки подверженных угрозе лесных пожаров будут завершены до конца мая.

Всего на контроле органов государственного пожарного надзора 1548 населённых пунктов, из которых 466 подвержены угрозе лесных пожаров, а также 250 объектов, создающих потенциальную угрозу возникновения природного пожара.

Это неполный текст новости