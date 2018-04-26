Прокуратура на Сахалине возбудила более 150 дел после проверок пожарной безопасности в ТЦ

На Сахалине 93% объектов с массовым пребыванием людей эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности, возбуждено 156 административных дел. Об этом сообщила в четверг прокуратура региона.

проведены надзорные мероприятия. Результаты проводимых проверок показывают, что абсолютное большинство объектов, а это 93%, эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности. Внесено более двухсот представлений, возбуждено 156 дел об административном правонарушении, к административной ответственности привлечены 39 лиц, наказаны в дисциплинарном порядке 29 должностных лиц», — отмечается в сообщении.

Всего прокуратура проверила более 230 объектов с массовым пребыванием людей. Среди нарушений — отсутствие автоматических систем пожаротушения, загромождение лестничных клеток и путей эвакуации, несоответствия ширины пожарных проходов установленным нормам, отделки стен на путях эвакуации горючими материалами, неисправность систем оповещения посетителей о пожаре и другие.

Прокуратура также начала проверку областного МЧС , чтобы определить полноту и эффективность реализации надзорным органом полномочий.

«Проверкой уже вскрыты случаи бездействия инспекторов территориальных отделов ГУ МЧС по Сахалинской области, когда на протяжении длительного времени не проводились мероприятия по контролю исполнения ранее выданных предписаний, а отдельные лица, допустившие нарушения, освобождены от установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.