Пожарный поймал выброшенного из горящего дома младенца

В американском городе Норт-Сент-Пол , штат Миннесота, пожарный поймал младенца, выброшенного из окна горящего здания. Об этом сообщает Minneapolis Star Tribune.

Мужчина со своим трехмесячным ребенком появился в окне второго этажа многоквартирного дома. Он объяснил, что не видит другого выхода, и кинул малыша спасателю.

Несмотря на отсутстиве подготовки, тот справился. «Нас к этому не готовили, — посетовал потом пожарный. — У нас нет тренировок, на которых мы швыряем вещи с балкона. Ничего похожего».

Пожар удалось потушить без жертв. Жителей всех 25 квартир в горящем доме, в том числе и отца младенца, спасли. Кроме того, пожарные успели вытащить из огня двух кошек.

В 2017 году сообщалось, что в чилийской столице Сантьяго иммигрант из Гаити попытался спасти женщину, которая упала с девятого этажа. Когда она сорвалась, то упала прямо на него. Оба получили травмы, но остались живы.