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Пожарный поймал выброшенного из горящего дома младенца
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Пожарный поймал выброшенного из горящего дома младенца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Норт-Сент-Пол, штат Миннесота, пожарный поймал младенца, выброшенного из окна горящего здания. Об этом сообщает Minneapolis Star Tribune.
Мужчина со своим трехмесячным ребенком появился в окне второго этажа многоквартирного дома. Он объяснил, что не видит другого выхода, и кинул малыша спасателю.
Несмотря на отсутстиве подготовки, тот справился. «Нас к этому не готовили, — посетовал потом пожарный. — У нас нет тренировок, на которых мы швыряем вещи с балкона. Ничего похожего».
Пожар удалось потушить без жертв. Жителей всех 25 квартир в горящем доме, в том числе и отца младенца, спасли. Кроме того, пожарные успели вытащить из огня двух кошек.
В 2017 году сообщалось, что в чилийской столице Сантьяго иммигрант из Гаити попытался спасти женщину, которая упала с девятого этажа. Когда она сорвалась, то упала прямо на него. Оба получили травмы, но остались живы.
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