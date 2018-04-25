На Барнаульском тупике выгорел большой дом

Площадь пожара составила около 140 кв. метров.

Днем 25 апреля в Заводском районе Саратова загорелся двухэтажный дом, расположенный по адресу: ул. Барнаульский тупик, 7.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС , сигнал о ЧП поступил оперативному дежурному в 14:29. И только в 18:25 сильный пожар был полностью ликвидирован.

На тушение выезжали пожарные подразделения: 6 человек личного состава и 2 единицы техники. К счастью, обошлось без жертв. Этому поспособствовало и то обстоятельство, что ранее жилой дом был расселен. Здесь никто не проживал. Причина пожара устанавливается.

Фото: соцести