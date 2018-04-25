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На Барнаульском тупике выгорел большой дом
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На Барнаульском тупике выгорел большой дом 

Новости Саратова 40 минут назад
Фото: Новости Саратова
Площадь пожара составила около 140 кв. метров.
Днем 25 апреля в Заводском районе Саратова загорелся двухэтажный дом, расположенный по адресу: ул. Барнаульский тупик, 7.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, сигнал о ЧП поступил оперативному дежурному в 14:29. И только в 18:25 сильный пожар был полностью ликвидирован.
На тушение выезжали пожарные подразделения: 6 человек личного состава и 2 единицы техники. К счастью, обошлось без жертв. Этому поспособствовало и то обстоятельство, что ранее жилой дом был расселен. Здесь никто не проживал. Причина пожара устанавливается.
Фото: соцести
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